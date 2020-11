Black Friday: il monitor ASUS da 27” a 119 euro

25 Novembre 2020 – 16:48

A un paio di giorni dal Black Friday, il monitor ASUS VA27EHE da 27 pollici con risoluzione Full HD è proposto su Amazon al prezzo da 119,99 euro.

The post Black Friday: il monitor ASUS da 27” a 119 euro appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico