7 tra siti e app per imparare a giocare a scacchi

25 Novembre 2020 – 12:13

Gioco tra i giochi, sbarcato in Europa attorno all’anno Mille, gli scacchi stanno vivendo una seconda giovinezza. Merito anche della serie tv di Netflix La regina degli scacchi, che è riuscita a portare un bel po’ di pathos sulla scacchiera, spingendo migliaia di persone a provare la stessa ebbrezza di Beth, la protagonista che affida agli scacchi la sua rivalsa sulla vita. Ma destreggiarsi tra re, regine, torri, alfieri e cavalli più che una full immersione televisiva, richiede di mettersi a giocare e studiare. Ecco siti e app che possono tornare utili.

Chess.com

È uno dei riferimenti principali degli scacchisti online. Una volta iscritti, possiamo giocare con altri appassionati, esercitarci con le tattiche, risolvere enigmi, guardare partite online, partecipare a un torneo e leggere gratuitamente articoli sul gioco che per Vladimir Nabokov era a un passo dalla religione (“Non gioco a scacchi per divertirmi: celebro un culto”). Volendo approfondire, c’è una sezione dedicate alle lezioni in video. Molti servizi richiedono un abbonamento pro.

Consigliato perché: è in italiano e disponibile anche in versione app.

Lichess

È un sito completamente gratuito che vive grazie a donazioni e all’opera di volontari. Se non siete ancora pronti a pagare per imparare gli scacchi, è la soluzione migliore. Tra l’altro, Lichess vanta una sezione di apprendimento piuttosto dettagliata per i principianti, dove si trovano istruttori disposti a dare lezioni private. Ma possiamo anche solo stare a guardare altri utenti che competono l’uno contro l’altro. A giocare si impara anche così.

Consigliato perché: è in italiano e gratuito.

Chessable

Relativamente nuovo nel mondo degli scacchi online, ha un paio di caratteristiche inedite. Primo: a differenza dei siti concorrenti si concentra solo sull’insegnamento degli scacchi utilizzando alcuni metodi innovativi per migliorare il nostro gioco, come la ripetizione. L’idea in questo caso è che se ci vengono insegnate alcune buone mosse e le mettiamo in pratica spesso, è più probabile che le ricorderemo. Chessable ci permette anche di scaricare libri di scacchi (gratuiti) e fare pratica con le tattiche, l’apertura di partita o la fine di partita. Nella versione pro poi è possibile studiare le mosse che ci preoccupano di più per renderle inoffensive. Purtroppo il sito è solo in inglese.

Consigliato perché: ha molte lezioni gratuite.

ChessBookStudy

Se siete di quelli per cui la conoscenza passa prima di tutto per un libro, è l’app giusta (gratis per iPhone e Android): offre la possibilità di caricare qualsiasi libro di scacchi in formato pdf o epub e dividere lo schermo dello smartphone in due, per giocare e leggere al tempo stesso. In questo modo provare a mettere in pratica una mossa decisiva di Garry Kasparov è più facile.

Consigliato perché: l’idea è unica nel suo genere.

Chesskid

Nomen omen: è un sito pensato per insegnare gli scacchi ai bambini. Si compone di 5 sezioni: gioca, problemi, connettiti e soprattutto impara, dove ci si può allenare, guardare partite, imparare i termini scacchistici e seguire un percorso di apprendimento di 30 settimane, cioè circa 7 mesi.

Consigliato perché: è in italiano e può essere utile anche ai principianti di qualsiasi età.

ChessFriends

Gratuito, a patto di volerci sorbire un po’ di pubblicità, ci permette soprattutto di giocare online (sito e app) sia contro giocatori reali che contro il computer. E anche di seguire partite e tornei, che è fondamentale: imparare a giocare a scacchi infatti non richiede solo molta pratica, ma anche la capacità di apprendere le mosse dei campioni e metterle in pratica al momento giusto.

Consigliato perché: è in italiano e facile da usare.

Scacchi-online

L’interfaccia intuitiva è il pregio principale di questo sito, dove si gioca a scacchi senza bisogno di registrarsi. Possiamo cimentarci contro il computer o un avversario, anche scegliendolo tra chi è online per giocare con con qualcuno con cui abbiamo già confidenza. Cliccando su Partite invece possiamo assistere in diretta tutte le partite online.

Consigliato perché: offre la possibilità di vedere alcune partite registrate e cogliere attraverso di loro quello che il campione americano Bobby Fischer riteneva fosse il vero segreto degli scacchi: “Tutto ciò che conta sulla scacchiera sono le buone mosse”.

The post 7 tra siti e app per imparare a giocare a scacchi appeared first on Wired.

Fonte: Wired