Poco M3, batteria da 6000 mAh e tripla fotocamera a 129 euro

24 Novembre 2020 – 18:03

(Foto: Poco)C’era molta aspettativa attorno a Poco M3 e la presentazione non ha tradito le attese mettendo sul piatto un design molto gradevole e una scheda tecnica solida con tanto di tripla fotocamera e batteria matusalemme da 6000 mAh a fronte di un prezzo da vero entrylevel di appena 129 euro, in promozione per il lancio.

Il brand dedicato ai dispositivi competitivi di Xiaomi svela dunque un nuovo potenziale best buy che attira l’attenzione già dal design con cornice sottile attorno a un ampio schermo da 6,53 pollici a risoluzione full hd+ ovvero 2340 x 1080 pixel in formato 19:5:9 protetto da vetro Gorilla Glass 3 e con certificazione TÜV Rheinland Low per l’adeguata protezione degli occhi; la selfie camera da 8 megapixel è piazzata al centro, nel notch a goccia.

Uscirà nelle colorazioni grigio, giallo e viola. Il retro strizza l’occhio ai modelli premium con un riquadro nero in leggero rilievo con marchio a destra e fotocamera a semaforo con flash a sinistra. Il sensore principale è da 48 megapixel ed è assistito da un 2 megapixel per le foto macro e un altro 2 megapixel per la profondità. Lato software, si possono sfruttare le funzioni Movie Frame per foto dall’effetto cinematografico, il time-lapse e la modalità notte per condizioni di luce scarsa.

(Foto: Poco)Il chip a bordo è uno Snapdragon 662 da 11 nanometri con gpu Adreno 61, 4 gb di ram e memoria interna da 64 o 128 gb. La batteria da 6000 mAh promette 3 giorni di autonomia in uso normale e 5 in uso leggero e si ricarica velocemente a 22,5 watt. Il lettore delle impronte digitali è piazzato sul lato, l’interfaccia è l’apprezzata Miui dotata anche di modalità ludica Game Booster per monitorare le prestazioni di processore e scheda grafica.

Poco M3 debutterà in occasione del Black Friday 2020 il 27 novembre a un prezzo promozionale di 129 euro invece che 149 euro per la versione da 4 gb + 64 gb interni e a 159 euro invece che 179 euro per quella da 4 gb + 128 gb.



