Il Piemonte vuole la Webtax: la proposta di Cirio

24 November 2020 – 17:52

La Giunta regionale del Piemonte porta avanti una proposta di legge per l’istituzione di una Web Tax che mette nel mirino i giganti dell’e-commerce.

The post Il Piemonte vuole la Webtax: la proposta di Cirio appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico