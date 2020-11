Il fratello di Lady Diana critica la quarta stagione di The Crown

24 November 2020 – 18:19

La quarta stagione di The Crown, da metà novembre su Netflix, sta conquistando il plauso del pubblico, con molti che si spingono a considerare questo ciclo di episodi come il migliore, complice l’introduzione di due figure storiche magnetiche e controverse come quella del primo ministro Margaret Thatcher, interpretata da Gillian Anderson, e soprattutto quella della principessa triste Lady Diana, a cui dà il volto Emma Corrin. Non tutti, però, sono entusiasti delle storie così come sono state raccontate nella produzione. Una critica molto pesante viene dal fratello della compianta Diana, il conte Charles Spencer.

Il nobile inglese, infatti, si è scagliato contro The Crown invitando gli spettatori, soprattutto coloro che la vedono come una riproduzione fedelissima dei fatti così come sono avvenuti storicamente, a guardarla con scetticismo e occhio critico. Durante un’intervista in un programma televisivo, infatti, il fratello di Lady Diana ha rivelato anche di aver negato l’autorizzazione a Netflix di girare alcune scene nella casa di famiglia degli Spencer nel Northamptonshire: “Mi hanno chiesto se potevano girare a Althorp e io ovviamente ho detto di no”, ha dichiarato: “La mia preoccupazione è che le persone vedano un programma come questo e si dimentichino che è fiction. Gli stranieri, soprattuto gli americani, mi dicono di aver visto The Crown come se stessero assistendo a una lezione di storia”. Secondo Spencer, invece, a dominare nelle ricostruzioni sono invece le libertà narrative: “Ci sono molte ipotesi e invenzioni, non è così? Ci si può appigliare a fatti ma i pezzi fra un fatto e l’altro non lo sono”.

Charles Spencer aveva un rapporto molto stretto con la sorella, che a un certo punto, nel suo testamento, gli affidò anche la custodia dei figli: “Sento che è mio dovere difenderla in quanto mi è possibile”, ha aggiunto. Nell’ambito della famiglia reale, o comunque di chi è stato più o meno indirettamente coinvolto con i fatti narrati, pare ci sia notevole disappunto per le ricostruzioni viste in The Crown. Anche il principe William, figlio di Diana, pare abbia espresso le sue critiche nei confronti del modo in cui i genitori vengono ritratti nella serie. Secondo la testimonianza di un amico riportata dalla rivista The Mail on Sunday, infatti, William sarebbe scontento del fatto che Carlo e Diana vengano sfruttati e mostrati in “maniera falsa e semplicistica solo per fare soldi”.

