Among Us sarà disponibile anche in italiano

24 Novembre 2020 – 14:28

Il videogioco-fenomeno Among Us si appresta ad ospitare importanti novità che miglioreranno la fruizione del titolo: da un sistema di segnalazione per gli utenti tossici all'aggiunta di nuove traduzioni del gioco, tra cui l'italiano. La conferma arriva da un post su Twitter da parte del team di sviluppo InnerSloth.



Fonte: Fanpage Tech