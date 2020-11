Su WhatsApp per iOS arriva la barra di ricerca per gli adesivi

23 Novembre 2020 – 20:28

Una novità già avvistata sulle versioni per Android dell'app sta facendo il suo debutto anche nella variante per iOS. Così WhatsApp permetterà a tutti di cercare gli sticker giusti da inviare anche in mezzo a cataloghi da decine e decine di elementi, semplicemente digitando le parole chiave che li definiscono.



Fonte: Fanpage Tech