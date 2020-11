Stasera la Cina lancia una sonda per raccogliere campioni sulla Luna

23 November 2020 – 16:52

Lo sforzo spaziale cinese fa un altro passo avanti e punta alla Luna. Nella nostra serata il razzo Lunga marcia 5 lascerà il Wenchang Space Launch Center, nella provincia di Hainan, diretto verso il nostro satellite. La missione Chang’e 5 ha l’obiettivo di scendere sulla superficie lunare e riportare sulla Terra dei campioni di rocce. Sarà una missione storica, perché materiale lunare non viene raccolto dal 1976, grazie alla missione robotica sovietica Luna 24. Mentre la Nasa afferma che il lancio avverrà il 24 novembre, la versione ufficiale cinese parla di un vago “fine novembre“.

La navicella cinese di Chang’e 5, la terza missione cinese che sperabilmente raggiungerà la Luna, sembra composta di quattro moduli: due resteranno in orbita, mentre altri due (un lander che raccoglierà i campioni e un modulo di ascensione per il ritorno) toccheranno la superficie. L’area scelta per l’atterraggio è l’Oceanus Procellarum, un vasto mare vulcanico già esplorato da diverse missioni (tra cui proprio l’Apollo 12 della Nasa, nel 1969).

I circa due chili di rocce e polvere lunari raccolti dal robot dovranno poi tornare sulla Terra, con un atterraggio previsto in Cina intorno a metà dicembre. Ricordiamo che una precedente missione cinese, Chang’e 4, ci aveva regalato spettacolari foto del lato nascosto della Luna.

