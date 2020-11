Il Manchester United è finito sotto attacco cyber

23 November 2020 – 13:14

Il Manchester United è stato colpito da un attacco informatico che, secondo quanto affermato dalla squadra, è stato bloccato in tempo e non avrebbe causato violazioni ai dati personali di atleti o tifosi.

I Red Devils sarebbero stati attaccati da un gruppo di cybercriminali non identificati durate la sera di venerdì 20 novembre, mentre erano in corso i preparativi per la partita di sabato contro il West Bromwich. Il club ha intrapreso azioni rapide per contenere l’attacco e coinvolto esperti informatici per indagare sull’incidente e ridurre al massimo le eventuali interruzioni dei servizi.

“Sebbene si tratti di un’operazione sofisticata da parte di criminali informatici organizzati, il club dispone di ampi protocolli e procedure per un evento del genere e che ha testato per questa eventualità. Le nostre difese informatiche hanno identificato l’attacco e arrestato i sistemi interessati per contenere il danno e proteggere i dati”, ha fatto sapere la squadra inglese in una dichiarazione al The Guardian.

L’analisi dell’attacco non ha individuato nessuna violazione dei dati personali di giocatori, staff e tifosi. Un portavoce della squadra ha fatto sapere che “questo tipo di attacchi sono sempre più comuni e sono qualcosa per cui bisogna prepararsi”, dimostrando che un’accurata preparazione nel campo della sicurezza informatica può fare la differenza tra una violazione sventata contenendo i danni e una che mette ko la società.



