Collega un endoscopio al PC: lo sconto è su Amazon

23 November 2020 – 18:13

Depstech propone in sconto un endoscopio digitale che consente di vedere in profondità fino a 5 metri tramite una semplice connessione allo smartphone.

The post Collega un endoscopio al PC: lo sconto è su Amazon appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico