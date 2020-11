Samsung Galaxy Watch3, su Amazon scivola a -28%

22 Novembre 2020 – 16:48

Il prezzo è progressivamente sceso fino all’attuale -28% che accompagnerà il Samsung Galaxy Watch3 fino al prossimo Black Friday del 27 novembre.

Fonte: Punto Informatico