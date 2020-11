Ronald Reagan era tutto tranne che l’impeccabile leader dipinto in Call of Duty Cold War

21 Novembre 2020 – 20:28

In Call of Duty: Black Ops Cold War compare il presidente Ronald Reagan. Nella scena in questione, il 40° presidente USA viene rappresentato in modo da riabilitare la sua figura. Una retorica pericolosa che, secondo Ethan Gach di Kotaku, mette in secondo piano le numerose controversie accadute durante l’amministrazione Reagan.Continua a leggere



In Call of Duty: Black Ops Cold War compare il presidente Ronald Reagan. Nella scena in questione, il 40° presidente USA viene rappresentato in modo da riabilitare la sua figura. Una retorica pericolosa che, secondo Ethan Gach di Kotaku, mette in secondo piano le numerose controversie accadute durante l’amministrazione Reagan.

Continua a leggere In Call of Duty: Black Ops Cold War compare il presidente Ronald Reagan. Nella scena in questione, il 40° presidente USA viene rappresentato in modo da riabilitare la sua figura. Una retorica pericolosa che, secondo Ethan Gach di Kotaku, mette in secondo piano le numerose controversie accadute durante l’amministrazione Reagan.

Fonte: Fanpage Tech