ASUS Chromebox 4: Mini PC con Chrome OS e CPU Intel

21 Novembre 2020 – 13:48

Chromebox 4 è il nuovo Mini PC proposto da ASUS con sistema operativo Chrome OS e processore Intel: arriverà il mese prossimo negli Stati Uniti.

The post ASUS Chromebox 4: Mini PC con Chrome OS e CPU Intel appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico