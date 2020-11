200 milioni per le startup nel Fondo Rilancio

21 November 2020 – 10:00

Il Fondo Rilancio per PMI e startup nasce al fine di supportare gli investimenti in piccole realtà: sono 200 i milioni messi a disposizione.

