Questo video di Charli D’Amelio le ha fatto perdere quasi un milione di follower su TikTok

20 November 2020 – 17:10

La prima clip di un nuovo format inaugurato dalla tiktoker su YouTube con il resto della sua famiglia non è stato particolarmente apprezzato dai fan, che hanno abbandonato in massa il suo profilo sulla piattaforma cinese. In mezzo alle critiche però sono finiti anche insulti e minacce inaccettabili.Continua a leggere



La prima clip di un nuovo format inaugurato dalla tiktoker su

Continua a leggere La prima clip di un nuovo format inaugurato dalla tiktoker su YouTube con il resto della sua famiglia non è stato particolarmente apprezzato dai fan, che hanno abbandonato in massa il suo profilo sulla piattaforma cinese. In mezzo alle critiche però sono finiti anche insulti e minacce inaccettabili.

Fonte: Fanpage Tech