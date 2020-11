Ps5 esaurita, dove si può comprare adesso?

20 November 2020 – 11:21

(Foto: Sony)Dove comprare la Ps5 versione standard o digital dopo la (difficile) giornata di lancio di ieri 19 novembre? E quanto si dovrà aspettare per la consegna? Inutile indorare la pillola, le scorte delle nuove console sono limitate e dopo il tutto esaurito con subissato di problemi del debutto, ci sono forti possibilità che il trend continui per diverse settimane.

Inoltre, dal sito ufficiale Sony non è possibile ordinarla. E la pagina dedicata “buy now” con l’header che cita testualmente “effettua il pre-ordine di Ps5 – acquista da un rivenditore online” non indica alcuna informazione in questo momento.

Ecco le informazioni aggiornate a oggi 20 novembre.

Ps5 su Amazon

Ieri Amazon ha messo in vendita un limitato lotto delle due versioni attorno alle ore 13 in punto si scatenerà l’inferno su Amazon e le scorte sono state polverizzate in pochi minuti. Questa è la pagina ufficiale di riferimento, al momento tutto è esaurito e non ci sono indicazioni su un’eventuale nuova tranche, quindi non resta far altro che controllare regolarmente.

Ps5 su eBay

Come era più che preventivabile, su eBay sono comparse innumerevoli inserzioni con le due versioni di Ps5 al miglior offerente. Al momento della stesura di questo pezzo è difficile trovare unità a meno di 1000 euro con la lotta al rialzo che diventa selvaggia, con continui rilanci anche a diversi giorni dalla chiusura.

(Foto: eBay)Spendere circa tre volte il prezzo originale è diritto di chi non può aspettare visto che si avrà una disponibilità pressoché immediata, ma nel caso si optasse per questa scelta impegnativa il consiglio è quello di informarsi per bene sul venditore, prediligendo quelli con punteggi di feedback alti e positivi.

Ps5 su Mediaworld

Ieri Mediaworld aveva introdotto un sistema di ingressi con coda per tenere sotto controllo il traffico ingente. Oggi la pagina dedicata alle Ps5 si apre senza problemi, ma si trova soltanto il ringraziamento a chi ha ordinato con successo e si invita a rimanere collegati per futuri aggiornamenti. Lotti in arrivo a breve?

Ps5 su Unieuro

Nella pagina di ricerca su Unieuro si cita un “preordine”, ma aprendo le due pagine della versione standard e solo digital arriva la mesta conferma della non disponibilità senza indizi su futuri lotti.

Ps5 su Euronics

Ieri si sono segnalate diverse difficoltà tecniche di accesso al sito di Euronics e il trend sembra continuare anche oggi. Le due versioni standard e digital sono naturalmente esaurite, ma cliccando si apre una pagina 403 di errore. Anche su questo rivenditore non ci sono indicazioni sui tempi di attesa.

Gli altri

Su Comet c’è solo la pagina sulla Ps5 digital con la dicitura che il prodotto al momento non acquistabile, mentre su Monclick appare l’avviso che a causa dell’elevato traffico, al momento non e’ possibile completare la prenotazione della tua nuova Playstation 5, ma non è chiaro quando arriveranno nuove console. Infine, Gamestop è al momento irraggiungibile, il sito viene segnalato offline per manutenzione, qualcosa bolle in pentola?

