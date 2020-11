Ora su WhatsApp puoi personalizzare ogni chat con sfondi diversi: ecco come

20 November 2020 – 16:01

La novità era attesa da tempo e sta facendo in queste ore il suo debutto nelle versioni per Android e iOS della popolare app di messaggistica istantanea. Tra le funzionalità appena attivate c’è anche la possibilità di applicare i disegnini di WhatsApp agli sfondi in tinta unita e di modificare la luminosità delle immagini scelte.Continua a leggere



La novità era attesa da tempo e sta facendo in queste ore il suo debutto nelle versioni per Android e iOS della popolare

Continua a leggere La novità era attesa da tempo e sta facendo in queste ore il suo debutto nelle versioni per Android e iOS della popolare app di messaggistica istantanea. Tra le funzionalità appena attivate c’è anche la possibilità di applicare i disegnini di WhatsApp agli sfondi in tinta unita e di modificare la luminosità delle immagini scelte.

Fonte: Fanpage Tech