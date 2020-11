L’Instagram del Papa ha messo un like a una modella: il Vaticano ha chiesto spiegazioni al social

20 Novembre 2020 – 20:28

Pochi giorni fa l’account Instagram di Papa Francesco ha espresso su Instagram un inedito like per una foto in abiti succinti della modella brasiliana Natalia Garibotto, ma l’apprezzamento è sparito poche ore dopo essere stato notato dai mezzi di comunicazione. Ora la Santa Sede sta cercando di fare luce sull’accaduto.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech