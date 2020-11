Lady Gaga torna al cinema in un thriller con Brad Pitt

20 November 2020 – 17:37

Dopo la candidatura agli Oscar per il ruolo da protagonista in A Star Is Born (e la statuetta per la Miglior canzone originale), la popstar Lady Gaga è pronta a tornare al cinema. Questa volta in un ruolo all’apparenza molto distante da quello della storia romantica che ha interpretato a fianco di Bradley Cooper. Sarà, infatti, una dei protagonisti dell’action thriller Bullet Train, nel cui cast figura anche Brad Pitt. La pellicola, tratta dal romanzo Maria Beetle del giapponese Kotaro Isaka, sarà diretta da David Leitch, regista noto per i lavori estremamente adrenalinici, come John Wick, Atomica Bionda e Deadpool 2.

Secondo quanto riportato da Collider, il film ruota attorno a un gruppo di assassini a bordo di un treno che attraversa Tokyo ad altissima velocità. Non è ancora chiaro se la cantante interpreterà appunto uno degli assassini principali, anche se è più probabile per lei una parte di supporto. Nel cast figurano anche Joey King, Aaron Taylor Johnson, Zazie Beetz e Michael Shannon, mentre la sceneggiatura è firmata da Zak Olkewicz (Lights Out, Fear Street 2).

La passione di Lady Gaga per la recitazione risale a parecchi anni fa. In passato ha partecipato a due film di Robert Rodriguez, Machete Kills e Sin City: Una donna per cui uccidere; nel 2014 ha interpretato se stessa in Muppets 2: Ricercati. Nel 2015, poi, è stata la protagonista della serie American Horror Story: Hotel. Sempre al cinema, invece, è stata scelta per interpretare Patrizia Reggiani nel film Gucci di Ridley Scott, che racconta come la donna abbia commissionato l’assassinio del marito Maurizio Gucci, patron della nota casa di moda. Non è ancora chiaro quando questa produzione, che vede nel cast anche Robert De Niro, Al Pacino, Jared Leto e Adam Driver, prenderà avvio. Quindi, è più probabile che la vedremo prima proprio in Bullet Train.

