Il sistema operativo Windows ha compiuto 35 anni

20 November 2020 – 18:09

(Foto: Microsoft)Coetaneo di Dante Alighieri pronto ad affrontare il viaggio negli Inferi “nel mezzo del cammin di nostra vita”, Windows 1.0 compie 35 anni proprio oggi 20 novembre. Si celebra l’importante ricorrenza dalla commercializzazione nel lontano 1985 di quello che può essere ricordato come il primo sistema operativo firmato Microsoft a offrire un’interfaccia grafica per computer e la possibilità di utilizzare più funzioni contemporaneamente, ossia il cosiddetto multitasking.

Dopo una prima apparizione nel 1983 e una versione chiamata Premiere Edition rilasciata in anteprima tra gli sviluppatori nell’estate 1985, quella commerciale debuttò in autunno richiedendo Ms-Dos 2.0, 256 kb di ram e un hard disk oppure un disco a doppia faccia. Tra le funzioni già precaricate molte sono passate alla storia, come Paint per disegnare, la serie di utilità come il blocco note, il calendario, la calcolatrice, l’orologio, fino al pannello di controllo per le impostazioni e il prompt dei comandi (interfaccia a riga di comando). E le tanto citate finestre non sovrapponibili come quelle dei rivali Macintosh.

Nonostante il suo legame ancora profondo con Ms-Dos, ovvero con il precedente sistema operativo senza grafica, è limitativo considerare e definire Windows 1.0 come una sua semplice interfaccia. Tutt’al più si può definire come uno strumento complementare. Questo perché per esempio i file .exe eseguibili potevano contare su un nuovo formato in grado di caricare parti di codice e dati soltanto attraverso Windows.

Inoltre, venivano introdotti nuovi driver per le periferiche come su tutte il mouse pronto a essere mosso nell’ambiente virtuale, tastiere e stampanti oltre che per le schede video e le porte seriali. Senza dimenticare l’aggiunta di api stabili pronte per applicazioni native future. Le applicazioni per Windows 1.0 si sarebbero potute utilizzare per due decenni, fino a Windows Xp e – con qualche modifica non eccessiva – anche per gli Os moderni.

L’ultima versione del primo sistema operativo grafico di Microsoft è stata la versione 1.04 dell’aprile 1987, mentre il supporto è stato terminato ufficialmente il 31 dicembre 2001.









