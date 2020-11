Il lungo Black Friday: sconti dal 20 al 30 novembre

20 November 2020 – 1:22

Il Black Friday di Amazon è sostanzialmente iniziato questa notte con una settimana di sconti anticipati che si estenderanno fino al Cyber Monday.

The post Il lungo Black Friday: sconti dal 20 al 30 novembre appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico