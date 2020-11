Il kapapo è il più bell’uccello della Nuova Zelanda (anche se non lo conoscete)

20 November 2020 – 14:12

È soprannominato “mighty moss chicken” (massiccio pollo di muschio), ha un odore acre di muffa, non è in grado di volare e passa le sue giornate pavidamente nascosto tra le frasche: è il kapapo, una specie di pappagallo tipica della Nuova Zelanda che, nonostante le pessime referenze elencate, è stato eletto uccello dell’anno 2020 nel paese oceanico.

Dovete sapere che in Nuova Zelanda da anni viene indetto un concorso che appassiona migliaia di persone, il cui obiettivo è proprio quello di eleggere la specie volatile autoctona più bella del paese. Il divo paffuto in via d’estinzione è riuscito per la seconda volta a ottenere l’ambito premio (era già stato eletto uccello dell’anno nel 2008), oltretutto grazie a un vero e proprio colpo di teatro: il 10 novembre scorso l’associazione Forest and Bird che indice sul proprio profilo Facebook il concorso, ha rilasciato una dichiarazione in cui affermava di aver trovato 1.500 voti illegittimi per il kiwi pukupuku, in quel momento primo classificato, sancendo così la vittoria del kakapo che lo seguiva a pochi voti di scarto.

Tutto è bene quel che finisce bene: la lobby del kiwi è stata sconfitta e per il kapapo, che conta appena 147 esemplari registrati in natura, il 2020 potrebbe passare alla storia come un anno particolarmente fortunato: oltre al premio, gli scienziati sostengono che la specie abbia goduto di una stagione riproduttiva da record, con molti esemplari nati nell’ultimo anno. Settantacinque pulcini potrebbero diventare adulti, scongiurando, almeno per il momento, l’estinzione.

