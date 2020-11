Il costo dell’inquinamento urbano italiano è il più alto dell’Ue

20 Novembre 2020 – 9:03

(foto: Marco Passaro/Fotogramma/IPA)L’inquinamento atmosferico costa a un cittadino europeo circa 1.276 euro all’anno. Questo è il dato principale che emerge dal rapporto dell’Alleanza europea per la salute pubblica (Epha) che ha quantificato il valore di morte prematura, cure mediche, giornate lavorative perse e altre spese sanitarie causate dai tre inquinanti più pericolosi: particolato, ozono e biossido di azoto. Lo studio, commissionato dall’Epha all’istituto di ricerca Ce Delft, rientra fra i più ampi del settore con 432 città prese in esame e numerosi inquinanti studiati, mettendo così in evidenza proprio i costi sanitari dell’inquinamento atmosferico nei centri urbani del continente in riferimento ai dati disponibili del 2018.

Maglia nera

All’Italia spetta però un triste primato, quello di avere il maggior numero di città nella top ten di quelle con un costo pro capite maggiore. Nel dettaglio, l’inquinamento impatta sui conti degli italiani 1535 euro a testa all’anno. A Milano, addirittura, lo smog ha un costo pro capite di oltre 2800 euro all’anno: è il secondo dato più alto d’Europa. Sebbene Bucarest in Romania sia in cima alla classifica europea per i costi più alti dell’inquinamento, le città italiane dominano ampiamente le prime dieci posizioni. Subito dopo Milano infatti troviamo Padova, al terzo posto con 2455 euro. A seguire Venezia e Brescia, rispettivamente sesto e settimo posto, con 2106 euro. Poi, Torino al nono posto con 2076 euro. Cinque posti su dieci sono quindi di città della penisola.

Mappa delle città con costo pro capite dell’inquinamento atmosferico. (Fonte: mappa interattiva elaborata da Epha)L’Italia, poi, detiene altri due record non di certo lusinghieri: sono tutte italiane le cinque città più inquinate da ozono (O3). In ordine sono Brescia, Lecco, Bergamo, Milano, Piacenza. Non solo, Sassari figura al quinto posto per morbilità, ovvero la frequenza percentuale di una malattia in una collettività con il 35,4 per cento. Se invece si guarda ai costi totali (e non pro capite), sempre nel 2018, nella penisola la maglia nera sarà di Roma con più di 4 milioni di euro di danno annuale legato all’inquinamento atmosferico, seguita da Milano (3,5 milioni di euro) e Torino (più di 1,8 milioni di euro).

Una situazione davvero allarmante se si pensa che l’inquinamento atmosferico è la quarta causa di morte a livello mondiale. Anzi, addirittura secondo l’Eea (Agenzia europea dell’ambiente) sarebbe la prima causa di decessi prematuri dovuti a fattori ambientali nel continente. Difatti vengono imputate all’inquinamento dell’aria 500mila morti premature l’anno, di cui circa 400mila solo negli stati membri dell’Unione europea. Questo anche perché – fa notare sempre l’Eea – due terzi delle città infrangono gli standard sulla qualità dell’aria stabiliti dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms).



Il resto d’Europa

Anche nel resto del continente non fa eccezione il fatto che il problema si concentri soprattutto nei grandi conglomerati urbani dove vivono i due terzi degli europei. Tra le tendenze messe in luce dai ricercatori – che hanno preso in esame anche città del Regno Unito, della Norvegia e della Svizzera – risulta che gli abitanti di città grandi tendono infatti a subire un impatto più elevato a causa innanzitutto della densità di popolazione. Secondo lo studio, i costi dell’inquinamento atmosferico per i residenti nelle città ammontano a 166 miliardi di euro all’anno, in media 385 milioni di euro per città. Fra Bucarest che deve affrontare i costi più alti (3.004 euro) e la quasi incontaminata Santa Cruz de Tenerife con costi minimi (solo 382 euro) c’è uno spettro variegato di situazioni dove spesso incide anche il reddito della città in questione.

Le prime 24 città per costi totali legati all’inquinamento atmosferico nel 2018 (fonte: report CE Delft 2020)Se infatti si guarda alla classifica delle 24 città con il più alto danno economico annuale indotto dall’inquinamento atmosferico al primo posto troviamo Londra (con oltre 11 milioni di euro), poi Bucarest (con 6,3 milioni di euro), Berlino (con 5,2 milioni) e Varsavia (con 4,4 milioni). Secondo i ricercatori i principali responsabili sono i trasporti, il cui inquinamento è arrivato a costare tra i 67 e gli 80 miliardi di euro nel solo 2016 per tutti gli stati membri. Basti pensare, fanno notare ancore gli studiosi, che un aumento dell’1 per cento del numero di automobili in una città alza i costi complessivi di quasi lo 0,5 per cento.

