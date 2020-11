I nuovi episodi di The Walking Dead arriveranno a marzo 2021

20 November 2020 – 10:34

Come tante altre serie, anche la decima stagione di The Walking Dead ha subito quest’anno cambi di passo e rinvii. L’episodio finale di questo ciclo, il sedicesimo, doveva andare in onda in coda agli altri lo scorso aprile, ma i problemi di post-produzione causati dal lockdown l’hanno fatto slittare a ottobre. Le difficoltà di gestire riprese e set hanno spinto poi il network americano Amc a ordinare sei ulteriori puntate aggiuntive, che faranno parte sempre di questa decima stagione. Nelle ultime ore è stato annunciato che andranno in onda la prossima primavera, mentre sono stati svelati nuovi dettagli sulla trama che coprirà gli eventi successivi alla guerra dei Sussurratori.

Nell’ultimo episodio trasmesso si è assistito alla caduta di Alpha (Samantha Morton) con gravi conseguenze per tutte le comunità di sopravvissuti, ormai in trappola e isolati l’uno dall’altro: dopo la distruzione del Regno, i vari personaggi hanno però unito le forze per contrastare Beta (Ryan Hurst) e la minaccia dell’orda. In Home Sweet Home vedremo il ritorno di Maggie (Lauren Cohan), l’incolumità di Negan (Jeffrey Dean Morgan) in pericolo e nuove minacce per Daryl (Norman Reedus) e la stessa Maggie. In Find Me, invece, Daryl e Carol (Melissa McBride) s’imbatteranno in una capanna che nasconde insidie, mentre One More metterà al centro Gabriel (Seth Gilliam) e Aaron (Ross Marquand) che dovranno affrontare tragedie piccole e grandi mentre cercheranno provviste.

La stagione allungata continuerà con Splinter, dove i protagonisti – fra cui Princess (Paola Lázaro) – verranno catturati e divisi, e con Diverged, che metterà Daryl e Carol di fronte a un bivio e alla possibilità di separarsi. Infine, Here’s Negan farà riflettere il personaggio sul suo passato e soprattutto gli farà mettere in discussione il proprio futuro. Fra le guest star ci sarà proprio Hilarie Burton Morgan, che interpreterà la moglie di Negan, Lucille, e che è anche la consorte nella vita vera dell’attore Jeffrey Dean Morgan. Ci sarà anche Robert Patrick (Terminator 2, Perry Mason) e Okea Eme-Akwari (Cobra Kai). L’appuntamento con The Walking Dead è per il 28 febbraio negli Stati Uniti, e subito dopo anche da noi a partire dal 1° marzo sul canale Fox.

