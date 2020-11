Google Meet: i gruppi di lavoro per tutti

20 Novembre 2020 – 10:48

Dopo aver introdotto la funzionalità il mese scorso per il mondo della scuola, ora Meet permette a (quasi) tutti di creare gruppi di lavoro separati.

The post Google Meet: i gruppi di lavoro per tutti appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico