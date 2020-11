Giornata universale dei diritti dell’infanzia, i libri per parlarne a bambini e ragazzi

20 Novembre 2020 – 9:03

Oggi, 20 novembre, è la Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Esattamente 31 anni fa, nel 1989, la Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza venne approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Divenne il trattato internazionale in materia di diritti umani con il maggior numero di ratifiche. Sono ben 196 i Paesi che si sono vincolati giuridicamente al rispetto dei diritti riconosciuti nel testo (tra cui l’Italia dal 1991).

La Convenzione dovrebbe indirizzare in modo pressante e normativo le politiche riguardanti l’infanzia e l’adolescenza dei singoli Stati ratificanti, ma non sempre viene applicata in modo completo. Inoltre, in 31 anni, gli Stati Uniti d’America non l’hanno mai ratificata. Le voci autorevoli di Human Rights Watch sperano che Joe Biden possa aggiungere anche questa alle numerose battaglie per i diritti umani che dovrà affrontare a breve. Tuttavia, è significativo il fatto che la Somalia abbia ratificato la Convenzione per i diritti dell’infanzia prima degli Usa.

E in Italia, come vanno le cose, in questa Giornata universale dei diritti dell’infanzia? Dopo aver analizzato lo stato dell’attuazione della Convenzione nel nostro Paese, nel rapporto periodico dello scorso anno gli osservatori delle Nazioni Uniti ci hanno fatto alcune raccomandazioni. Pur riconoscendo i progressi compiuti, l’Onu ribadisce l’esigenza di dare adito al diritto alla non discriminazione per tutti i bambini e le bambine che vivono in Italia, in particolare i minorenni stranieri non accompagnati e di seconda generazione, nati in Italia da genitori di origine straniera. Si raccomanda, inoltre, particolare attenzione per le situazioni di povertà infantile e di differente accesso alla sanità pubbliche nelle diverse regioni italiane (una realtà, questa, messa ancora più in luce dalla pandemia in atto).

Anche l’organizzazione non governativa Save the children sottolinea lo stato di maggiore urgenza creato dal diffondersi dei contagi da Covid-19. Secondo l’Ong, il numero totale di bambini che nel mondo vive sotto la soglia di povertà potrebbe superare i 700 milioni entro la fine del 2020. Di questi, 1 milione e 200mila vivono in Italia: bambini e bambine in stato di povertà assoluta, in un contesto reso sempre più complesso da un tasso di dispersione scolastica che riprende a salire e differenti accessi a cure e servizi sul territorio.

In tutto questo, chi resta fuori, in questa Giornata universale dei diritti dell’infanzia, sono loro: bambini, bambine e adolescenti, molto discussi nella sfera pubblica, ma forse non troppo ascoltati, detentori di diritti formali non sempre applicati e non sempre raccontati. Il tema di raccontare i diritti è, di per sé, una questione fondamentale (abbiamo davvero dei diritti quando non sappiamo di averli?). Proprio per questo, nella gallery trovate un libro per bambini per ognuna delle tutele della Convenzione. Perché, grazie alla narrativa, e alla mini-saggistica divulgativa, sin da piccoli si possa crescere con le idee il più chiare possibile di che cosa sia giusto per se stessi e per gli altri.

