Generosity Network, l’alternativa PayPal a GoFundMe

20 November 2020 – 10:17

Il colosso dei pagamenti PayPal ha lanciato Generosity Network, una nuova piattaforma per le raccolte fondi con finalità di beneficenza.

