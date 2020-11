Ecco la nuova mappa di Among Us

20 November 2020 – 8:14

Lo sviluppatore del popolare videogioco Among Us, InnerSloth, ha inaugurato il suo nuovo profilo Twitter annunciando pubblicamente la nuova mappa in arrivo all’interno del gioco. “Ecco un’anteprima speciale della nuova mappa di Among Us” ha scritto sul social.Continua a leggere



Lo sviluppatore del popolare videogioco Among Us, InnerSloth, ha inaugurato il suo nuovo profilo

Continua a leggere Lo sviluppatore del popolare videogioco Among Us, InnerSloth, ha inaugurato il suo nuovo profilo Twitter annunciando pubblicamente la nuova mappa in arrivo all’interno del gioco. “Ecco un’anteprima speciale della nuova mappa di Among Us” ha scritto sul social.

Fonte: Fanpage Tech