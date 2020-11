Da Wonder Woman 1984 a Pinocchio, tutti i film che debutteranno in streaming

20 November 2020 – 12:08

Mentre il settore cinematografico, stremato dal coronavirus, ripensa ai modelli di distribuzione, per il momento accelera sullo streaming. Qui un veloce recap delle soluzioni sperimentate fino a ora: Tenet ha debuttato al cinema, nonostante la chiusura della maggior parte degli esercenti americani abbia intaccato gli incassi; Mulan e Le streghe hanno scelto di rivolgersi direttamente a Disney+ e (negli Stati Uniti) a Hbo Max. Adesso un altro titolo importante come Wonder Woman 1984 tenta una terza via di mediazione.

La seconda pellicola dedicata alla supereroina, diretta da Patty Jenkins e interpretata da Gal Gadot, manterrà la data di uscita americana prevista per il 25 dicembre ma sarà diffusa in due modalità: nelle sale (che negli Usa attualmente sono aperte al 50%) e in contemporanea in streaming su Hbo Max; lì rimarrà disponibile solo per un mese senza costi aggiuntivi; nei mercati internazionali in cui i cinema sono aperti (e Hbo Max per ora non è disponibile), invece, Wonder Woman 1984 dovrebbe arrivare sui grandi schermi il 16 dicembre. Difficile capire che cosa succederà in Italia: al momento la data ufficiale di uscita è il 14 gennaio, però bisogna capire quale sarà la situazione sanitaria.

Siamo di fronte a cambiamenti epocali, soprattutto per quanto riguarda i rapporti fra distributori ed esercenti; ma la situazione critica di una pandemia, la cui fine è ancora lontana, spinge a misure drastiche. E queste nuove prospettive riguardano un po’ tutte le case cinematografiche: soprattutto Disney, dopo lo slittamento di Wonder Woman 1984, si chiede che cosa fare del prossimo blockbuster Black Widow, per certi versi simile quanto a tematica e protagonista, anche se per ora l’uscita digitale è esclusa. Si fanno sempre più insistenti, invece, le voci secondo cui la casa di Topolino voglia trasferire direttamente su Disney+ i suoi prossimi titoli live-action, in particolare Pinocchio con Tom Hanks, Peter and Wendy tratto da Peter Pan e Cruella con Emma Stone nei panni di Crudelia Demon.

The post Da Wonder Woman 1984 a Pinocchio, tutti i film che debutteranno in streaming appeared first on Wired.

Fonte: Wired