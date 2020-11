Chi sono le new entry nel cast della quarta stagione di Stranger Things

20 November 2020 – 18:18

Stranger Things, lo sappiamo, salterà un anno: dopo il debutto della stagione 3 della serie Netflix nel luglio 2019, i fan resteranno a bocca asciutta fino al 2021. E, tra l’altro, sono davvero poche al momento le informazioni a disposizione sugli episodi che arriveranno: sappiamo che con tutta probabilità tornerà il personaggio creduto scomparso dello sceriffo Hopper, prigioniero in qualche campo di lavoro in Unione Sovietica. Sul destino degli altri non abbiamo anticipazioni, anche se in queste ore sono state diffuse alcune interessanti novità sugli attori che entreranno a far parte del cast, con i loro relativi ruoli.

Jamie Campbell Bower, già visto in Shadowhunters e Sweeney Todd, sarà Peter Ballard, un uomo premuroso che lavora in un ospedale psichiatrico e che, stanco delle brutalità a cui assiste quotidianamente, dovrà prendere una posizione; accanto a lui Robert Englund (Nightmare, V) ci sarà Victor Creel, uomo disturbato e terrificante che è stato rinchiuso in manicomio per un raccapricciante omicidio commesso decenni prima. Eduardo Franco (La rivincita delle sfigate, The Binge) interpreterà Argyle, il nuovo migliore amico di Jonathan, sempre pronto al divertimento quando non consegna pizze per la pizzeria Surfer Boy. Joseph Quinn (Caterina la Grande, Casa Howard) avrà la parte di Eddie Munson, audace metallaro in pieno stile anni ’80 che gestisce The Hellfire Club, il club ufficiale di Dungeon & Dragons della Hawkins High; proprio Eddie si troverà al centro del terrificante mistero della nuova stagione, ma nulla più è dato sapere.

Sherman Augustus (Into the Badlands, Westworld) interpreterà, poi, il tenente colonnello Sullivan, un uomo intelligente e pragmatico che pensa di avere soluzione per fermare il male a Hawkins. Mason Dye (Bosch, The Goldbergs) sarà Jason Carver, ragazzo bello, ricco, sportivo e popolare, la cui vita apparentemente perfetta si sgretolerà all’insorgere di una nuova minaccia. Nikola Djurko (Genius) è stato scelto per interpretare Yuri, squallido e imprevedibile contrabbandiere russo con la passione per le pessime battute e il burro d’arachidi. Infine, Tom Wlaschiha, che molti ricorderanno come Jaqen H’ghar in Game of Thrones, si calerà nei panni di Dmitri, guardia carceraria russa che farà amicizia con Hopper, anche se sulla sua affidabilità non è dato essere certi. Tutte new entry maschili finora, dunque, anche se siamo certi che i nuovi episodi di Stranger Things ci regaleranno altrettante figure femminili inedite.

