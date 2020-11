A che prezzi stanno rivendendo PlayStation 5 su eBay

20 Novembre 2020 – 14:28

Si sapeva da tempo che la console Sony sarebbe stata presto introvabile sui canali di vendita diretta, motivo per cui molti venditori privati che sono riusciti ad ottenerla l’hanno immediatamente rimessa in vendita su portali come eBay. I prezzi sono mediamente doppi rispetto al costo originale, ma superano anche abbondantemente i 1.000 euro.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech