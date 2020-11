Twitter investe negli esport anche in Italia

19 Novembre 2020 – 15:03

Twitter sigla un accordo con la società italiana di Esports Dive (immagine: Gabriele Porro/Wired Italia)Twitter muove un importante passo nel mondo degli esports italiani siglando un accordo con Dive Esports, un’organizzazione per gli sport videoludici italiana, che proietta la società nell’Amplify Programme del social network.

L’accordo consentirà all’organizzazione di monetizzare i contenuti premium pubblicati dagli account ufficiali delle sue squadre, Samsung Morning Stars e Tempra Esports. Gli inserzionisti avranno quindi la possibilità di connettersi con il pubblico che segue gli atleti e veicolare le pubblicità di prodotti allineati ai contenuti del mondo esports.

Per celebrare la nuova partnership Twitter e Dive Esporst si scontreranno in una partita benefica al videogioco calcistico Fifa, che verrà trasmessa in diretta su Twitter sui profili delle squadre.

Giocare ai videogiochi a livello professionistico sta diventando sempre di più una fonte di intrattenimento, che ogni giorno chiama a se milioni di spettatori al mondo, di cui 466mila solo in Italia. Sebbene le competizioni di esports passino ancora in secondo piano rispetto agli sport classici, gli atleti delle squadre sono dei veri professionisti che si allenano per ore e che affrontano competizioni internazionali davanti a un enorme pubblico che li segue e fa il tifo per loro.

Gli ultimi dati diffusi da Twitter confermano questo trend. Nei primi sei mesi del 2020, le conversazioni a tema gaming sul social network hanno raggiunto il massimo storico di oltre 1 miliardo di tweet.

“Gli esport sono un fenomeno in costante crescita su Twitter, con un pubblico sempre più coinvolto e ricettivo che ha trovato in Twitter il luogo preferito per non perdersi nessun aggiornamento sulle squadre e sui giocatori di cui è appassionato”, spiega Simone Tomassetti, head of strategic partnerships per il Sud Europa, Benelux e Scandinavia di Twitter.

Il mondo digitale del web sembra quindi essere sempre più attratto verso questo universo che muove così tanti numeri. Questo accordo è solo l’ultimo che la piattaforma ha firmato con alcune tra le più importanti società sportive del gaming a livello globale e mostra un forte interessamento di Twitter per il futuro degli esports in Italia.

The post Twitter investe negli esport anche in Italia appeared first on Wired.

Fonte: Wired