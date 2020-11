Su TikTok sta nascendo un musical su Ratatouille realizzato dagli utenti

19 Novembre 2020 – 20:28

Da una prima clip pubblicata quasi per caso è nata una tendenza che vede migliaia di utenti impegnati a mettere le proprie abilità al servizio di un progetto inesistente, almeno per ora. Così cantanti, costumisti, scenografi, ballerini e compositori stanno offrendo idee e creatività per trasformare il cartone animato Disney in un musical.

Fonte: Fanpage Tech