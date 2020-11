Satispay conquista TIM, Square e Tencent

19 Novembre 2020 – 13:48

Satispay annuncia un nuovo importante aumento di capitale con l’ingresso nel capitale sociale di gruppi del calibro di TIM Ventures, Square e Tencent.

