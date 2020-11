NUC M15: Laptop Kit Intel per il whitebook market

19 Novembre 2020 – 19:49

Con processore Tiger Lake di undicesima generazione e certificazione Evo, ecco il nuovo NUC M15 Laptop Kit presentato oggi da Intel.

