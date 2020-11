Lo smartphone Oppo estendibile come un papiro

19 Novembre 2020 – 9:43

(Foto: Oppo)Oppo X 2021 è un interessante concept phone caratterizzato da un display estendibile che racchiude tutta una serie di nuove soluzioni al servizio degli schermi flessibili, con una migliore resa e efficienza rispetto a quelli attuali. Il prototipo è stato esposto in occasione dell’evento Oppo Inno che si è tenuto a Shenzhen e che si è incentrato sull’innovazione virtuosa, togliendo i veli anche dagli speciali occhiali in realtà aumentata Oppo Ar Glass 2020.

Dopo aver sperimentato tra i primi la fotocamera sotto lo schermo, Oppo sembra pronta a svelare il suo primo pieghevole, che offrirà soluzioni differenti rispetto a quelle viste finora. Nello specifico, X 2021 potrà arrotolarsi in parte per passare da una diagonale da 6,7 a una più ampia da 7,4 pollici grazie a un elaborato e sofisticato sistema motorizzato che si basa su due placche complementari che scorrono senza creare quelle pieghe e linee che si possono notare sia sui modelli con apertura a libro sia su quelli a conchiglia.

(Foto: Oppo)Insomma, una volta srotolato, il prototipo risulta senza soluzioni di continuità, con una superficie liscia e pulita, come si può apprezzare dal video di presentazione qui sotto. Significativa la scelta del moto ondoso come immagine che ben rappresenta un movimento molto fluido del meccanismo che espande l’oled quasi come se fosse liquido, adattandosi alla diagonale più ampia. Un beneficio di questa architettura riguarda anche una migliore ottimizzazione degli spazi per componenti fondamentali come fotocamere, batterie, altoparlanti e antenne.



La tecnologia che interessa il movimento si chiama Powertrain Roll Motor e si abbina a quella che protegge l’oled e che si chiama Warp Track con uno strato laminato di 0,1 millimetri che fa da corazza al display sempre esposto. Non è chiaro se questo prototipo troverà una via produttiva e commerciale l’anno prossimo, ma di sicuro la soluzione dello schermo a papiro è tra quelle più studiate e intriganti.

(Foto: Oppo)Collateralmente, sono stati presentati anche i concept Oppo Ar Glass 2021 ovvero occhiali destinati alla realtà aumentata del 75% più leggeri rispetto al modello già uscito, dotati di sensore ToF per la profondità, un rgb e un fisheye. Questi indossabili promettono di completare il calcolo tridimensionale della localizzazione spaziale in un tempo di pochi millisecondi per un’interazione più profonda e immersiva.

