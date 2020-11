La PlayStation 5 è già introvabile: ecco dove comprarla e come non perderla

19 Novembre 2020 – 14:28

A partire da oggi, giovedì 19 novembre, la console Sony PlayStation 5 entra ufficialmente in vendita dopo un periodo dedicato alle prenotazioni che l’ha vista andare esaurita in pochi minuti. Da Amazon a Mediaworld, Euronics e Unieuro, i siti dove acquistare la console non mancano; il rischio è che le disponibilità durino pochi minuti.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech