Covid-19 ci ha resi insonni? Esplodono le ricerche Google per il disturbo

19 November 2020 – 15:56

Uno studio pubblicato sul Journal of Sleep Medicine ha preso in analisi le ricerche effettuate su Google tra gennaio del 2004 e maggio del 2020, evidenziando come quest’anno la chiave Insonnia sia stata protagonista di un picco in corrispondenza della comparsa di Covid-19, e in particolare dei mesi del lockdown.

Fonte: Fanpage Tech