Bonus 500 euro: chiarimenti su CPU e videocamera

19 November 2020 – 16:16

Da Infratel un ennesimo chiarimento in merito ai requisiti tecnici dei dispositivi ottenibili con il Bonus 500 euro del Piano Voucher.

The post Bonus 500 euro: chiarimenti su CPU e videocamera appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico