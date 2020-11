A che punto siamo con la direttiva sul copyright

(foto: Ipa)La direttiva europea sul copyright è a un passo dal diventare legge italiana. Il Senato ha infatti dato il suo via libera tramite una norma contenuta all’interno del pacchetto previsto dal disegno di legge di delega (Ddl) 2019-2020 di recepimento delle direttive comunitarie. La palla passa ora in mano alla Camera, che entro il 2020 dovrebbe dare il sì definitivo. Il tempo stringe se si considera che la legge Ue, approvata il 6 giugno 2019, ha fissato in due anni – e quindi entro giugno 2021 – il tempo concesso agli stati membri per assorbire le sue disposizioni nelle legislazioni nazionali. Finora è stata recepita solo dalla Francia.

Una direttiva è infatti un atto legislativo europeo che stabilisce un obiettivo che tutti i paesi dell’Ue devono realizzare, lasciando però ai singoli stati membri la definizione delle disposizioni nazionali per attuarlo. Il ddl in questione introduce così le norme necessarie sulla spinosa questione del copyright, secondo quanto previsto dalla direttiva 2019/790 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale. All’art. 9 del testo vengono infatti enunciati i principi in base ai quali la direttiva sul diritto d’autore deve essere introdotta nell’ordinamento italiano.

In primo luogo, infatti, il disegno di legge di delegazione europea passato al Senato contiene la parte che regola i rapporti tra produttori di contenuti e giganti del web. Tra le principali norme previste c’è l’introduzione di un profilo di responsabilità in capo ai prestatori di servizi di condivisione online di contenuti. Allo stesso tempo, si rintracciano anche previsioni volte a promuovere la fornitura transfrontaliera di trasmissioni online e la ritrasmissione di programmi televisivi o radiofonici effettuata da soggetti diversi dall’emittente iniziale.

Da Bruxelles a Roma

Dopo una gestazione molto complicata, la direttiva era stata approvata nel 2019 a Bruxelles proprio con l’obiettivo principe di tutelare le pubblicazioni sulla stampa e ridurre il divario tra i profitti delle piattaforme online e dei creatori di contenuti. Per questo, in altre parole, viene previsto anche il riconoscimento agli editori di giornali del diritto d’autore per il riutilizzo delle pubblicazioni da parte dei giganti del web, come Google ad esempio. I siti web, nel contempo, devono adottare strumenti idonei per impedire la pubblicazione non autorizzata di contenuti protetti da diritto d’autore.

In sintesi, la nuova direttiva intende rafforzare la posizione di autori ed artisti nei confronti dei big del web. I titolari di contenuti protetti da copyright potranno così chiedere alle piattaforme digitali una remunerazione adeguata e proporzionata per il proprio lavoro (art. 20 della direttiva). Allo stesso tempo, gli editori godranno di un nuovo diritto (art. 15 della direttiva) che agevolerà il modo in cui i propri contenuti vengono riutilizzati sulle piattaforme online, consentendo ai giornalisti di ricevere una quota maggiore delle entrate generate dall’uso online delle pubblicazioni stampa.

La direttiva specifica però che il diritto d’autore non si applicano inoltre ai collegamenti ipertestuali e nemmeno alla condivisione di singole parole o estratti “molto brevi” di pubblicazioni giornalistiche, che potranno essere pubblicati liberamente senza violare la norma. Ciò significa anche che frammenti di articoli potranno essere condivisi senza violare il copyright. Il caricamento di opere protette per citazioni, critiche, recensioni, parodie è stato protetto ancor più di prima, garantendo comunque che meme e Gif continuino ad essere disponibili e condivisibili sulle piattaforme online.

Di fronte alla direttiva, nel ddl passato al senato si legge che il governo dovrà definire il concetto di ‘estratti molto brevi’, in modo da non pregiudicare la libera circolazione delle informazioni e definire la quota adeguata dei proventi percepiti dagli editori per l’utilizzo delle pubblicazioni di carattere giornalistico, destinata agli autori, tenendo in particolare considerazione i diritti di questi ultimi. Ma anche definire la quota del compenso spettante agli editori nel caso l’opera sia utilizzata in virtù di un’eccezione o di una limitazione, tenuti in debito conto i diritti degli autori.

Un dossier complicato

La direttiva è stata senza ombra di dubbio fra i lavori più difficili sul tavolo della Commissione europea negli ultimi anni. Non è un caso che, nel tentativo di conciliare la libertà della rete con la tutela del diritto d’autore, si sia creato un duro braccio di ferro fra utenti, over the top ed editori, con uno strascico di molte proteste. Si è discusso in particolare dell’articolo 17 della direttiva – per cui, fra l’altro, la commissione fornirà entro fine anno nuovi orientamenti sull’applicazione – che prevede l’autorizzazione da parte dei servizi online di condivisione ottenuta dai titolari dei diritti sui contenuti caricati su queste piattaforme. Tuttavia l’articolo tutela questi siti qualora dimostrino, in caso di mancata autorizzazione, di avere messo in atto quanto nelle loro possibilità per ottenerla.

