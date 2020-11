5 smartphone realme da non lasciarsi sfuggire per il Black Friday

19 November 2020 – 15:11

Cinque smartphone realme con uno sconto variabile dal 12 a più del 30 cento. Ecco cosa metterà in palio il neonato brand di tecnologia realme per il prossimo Black Friday, a partire dal 20 e fino al 30 novembre. Vediamo nello specifico le caratteristiche degli smartphone realme coinvolti nell’offerta valida esclusivamente su Amazon.

realme 7 ProRealme 7 Pro: completamente carico in 34 minuti

Il punto di forza di questo smartphone realme è la capacità della sua batteria di passare da 0 al 13 per cento di carica in soli 3 minuti. Ne occorrono, invece, solo 34 di minuti per avere la ricarica completa grazie al caricatore Superdart da 65 watt. Inoltre, grazie al processore Snapdragon 720G e al fullscreen 6.4 pollici Super Amoled, realme 7 Pro offre colori nitidi e una maggiore efficienza energetica. Senza contare il set-up di fotocamere. Si parte dalla fotocamera principale da 64 megapixel alimentata dal sensore Sony IMX682.

A questa si aggiunge una lente ultra-grandangolare da 8 megapixel con ultra-grandangolo. E per finire un obiettivo macro e un obiettivo ritratto in bianco e nero. Per i selfie invece, realme 7 Pro ha una fotocamera frontale da 32 megapixel. Dotata di una modalità Super Nightscape, cattura selfie luminosi anche nelle notti più buie. Realme 7 Pro nel taglio da 8 GB + 128 GB è normalmente disponibile per l’acquisto a 319,90 euro. Prezzo che su Amazon.it, Unieuro e realme.com calerà a 279 euro. Quindi 40 euro in meno del prezzo originale.

realme 7 5GRealme 7 5G: il 5G più economico sul mercato

Fresco di debutto in Europa, il nuovo device 5G realme 7 5G suona la campanella dell’inizio delle offerte realme. Realme 7 e realme 7 Pro, lanciati in pieno autunno, sono entrambi già molto popolari tra i fan, grazie alla loro potenza e all’innovativa tecnologia di ricarica. Realme 7 5G darà a chi lo utilizzerà l’opzione di uno smartphone della serie 7 di realme, ma con l’aggiunta dell’esperienza ad alta velocità 5G anche nei device di primo prezzo. Sarà in pre-ordine dal 19 novembre al prezzo di 229 euro anziché 279, in esclusiva solo su Amazon. In vendita dal 27, proprio il giorno del Black Friday.

smartphone realme 6 ProRealme serie 6: il vero affare

La nuova serie 6 offre il meglio della tecnologia realme. Alla base c’è la fotocamera Pro da 64 megapixel e un Pro Display a 90 hertz ad altissima risoluzione. È ideale per il gaming, come il processore Helio G90T montato su realme 6. Nella versione 6 Pro, invece abbiamo Snapdragon 720G octa-core da 8 nanometri. Entrambi gli smartphone realme hanno una quad-camera posteriore, mentre sul frontale la versione 6 Pro adotta 2 fotocamere selfie integrate nel display.

Le offerte per il Black Friday della serie 6 partono con uno sconto di 60 euro (26%) per realme 6 da 4 GB + 64 GB che passa così da 229 a 169 euro. Sono ancora 60 gli euro di sconto per la versione da 4 GB + 128 GB. Grazie a questo sconto del 23 per cento il taglio più capiente passa da 259 a 199 euro. In realme 6 Pro, invece, con ben 100 euro di sconto, il prezzo di acquisto scende da 349 a 249 euro.

smartphone realme X3 SuperZoomRealme X3 SuperZoom: zoom fino a 60X

Schermo da 6,6 pollici e frequenza di aggiornamento di ben 120 hertz, questo smartphone realme è il primo al mondo equipaggiato con processore Snapdragon 855 Plus. Oltre alla fotocamera quad da 64 megapixel super zoom, al sensore Samsung GW1, realme X3 SuperZoom arriva ad avere uno zoom ibrido fino a 60X. Inoltre, grazie alla modalità scatto Starry Mode, riproduce perfettamente ogni dettaglio del cielo stellato. A chiudere le modalità di scatto notturne c’è la funzione Nightscape e Ultra Nightscape capaci, attraverso la tecnologia AI della fotocamera, di realizzare foto notturne estremamente luminose e ferme. Inizialmente offerto a 499 euro nel taglio 12 GB + 256 GB, anche realme X3 SuperZoom scende di 130 euro portandosi al nuovo prezzo di 369 euro.

smartphone realme X50 Pro G5Realme X50 Pro: il top di gamma

L’alto di gamma di realme è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 865 5G e supporta la rete 5G Dual-Mode. Inoltre, è equipaggiato con quad-camera Hawk Eye AI da 64 megapixel, doppia fotocamera selfie integrata nel display con ultra-grandangolo da 32 megapixel. A chiusura il display Super Amoled a frequenza di aggiornamento 90 hertz e ricarica SuperDart da 65 watt.

Caratteristiche che lo rendono un prodotto di punta 5G estremamente competitivo grazie alle prestazioni eccellenti. In vendita a 749 euro, per il Black Friday di fine mese, il top di gamma nella versione 12 GB + 256 GB scenderà a 549 euro grazie allo sconto di 200 euro, pari a circa il 27 per cento del suo valore.

Attenzione. Realme annuncerà nei giorni a venire diverse offerte per il Black Friday. Saranno coinvolti numerosi prodotti: sia nella gamma esistente che nelle ultimissime novità. L’obiettivo delle offerte realme, infatti, è garantire un’ampia scelta tra i diversi prodotti a seconda delle esigenze dei fan.

