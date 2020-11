Spora lancia 9Muse tutto online: “Solo quando hai qualcosa da dare, puoi davvero ricevere”

18 November 2020 – 14:19

Imprenditrice, esperta di strategie digitali, organizzatrice di corsi, autrice di bestseller come La vita inizia dove finisce il divano e di podcast come In successo, Veronica Benini, conosciuta anche come @Spora, si definisce una “multipotenziale”: si interessa, infatti, a mille temi e mille progetti, tutti con un unico filo conduttore, quello dell’empowerment femminile. Sempre in questa direzione va il suo grande evento 9Muse, che quest’anno arriva alla quinta edizione e viene proposto solo in streaming, per ovvie ragioni legate al covid, il 21 novembre. Per il resto, il format rimane immutato: nove donne portano la loro esperienza sul palco e così fanno da muse ispiratrici. È in quest’ultima parola che sta la chiave di questa cosiddetta onda viola: “Non è una motivazione all’americana, indotta, ma una ispirazione vera e propria: una sente parlare le altre e dà lì le vengono mille idee”.

In vista dell’evento, appunto, abbiamo intervistato Veronica Benini, che ci ha spiegato innanzitutto come mai ha deciso di lanciarsi in questa avventura: “9Muse è nato perché avevo notato che le donne che finivano in doppia pagina sui giornali avevano percorsi straordinari, erano super Ceo, grandi personaggi… eppure non potevi esserne davvero ispirata, perché seguivano percorsi che la maggior parte delle persone non potevano fare”, spiega: “Mancavano, secondo me, esempi di donne comuni, che però sono riuscite a fare cose eccezionali nella loro vita privata e professionale. Mancavano percorsi più fattibili”.

Quest’anno le sfide si fanno ancora più grandi: “Già nel 2019 avevamo fatto un evento sia dal vivo sia in streaming, ma questa è davvero la prima edizione completamente in studio e senza neanche uno spettatore”. L’obiettivo è, pur in maniera virtuale: coinvolgere al massimo il pubblico, nonostante manchi l’atmosfera partecipata e palpabile di un teatro: “Le emozioni passeranno anche attraverso il video, così come anche un film è fatto di storie ed emozioni”. La mancanza di fisicità sarà ovviata dalle tecnologie interattive: “Quello che mancherà veramente sarà il contatto, il networking: moltissime delle donne che partecipano poi si conoscono e iniziano a collaborare”, continua Veronica, che però ha comunque la soluzione: “Lanceremo un’app che permetterà di comunicare, creare network e soprattutto capire che cosa ognuna può dare, può fare per le altre. Perché solo una volta che hai offerto sei, pronta a ricevere”.

La conclusione dell’edizione 2019 di 9MuseFra le ospiti 2020 ci sono l’imprenditrice afro-italiana Evelyne Sarah Afaawua, la make-up artist transgender e non udente Martina Panini (@lastregadelmakeup) e poi le creatrici del blog @mammadimerda Francesca Fiore e Sarah Malnerich: “Il bello delle Muse è sempre quello di adattarsi ai tempi che viviamo: l’anno scorso c’è stata molta politica, molto femminismo; ora razzismo, bullismo, disabilità, imprenditoria, cambio di sesso. Non mancherà anche la voglia di rivalsa, perché le persone mi guarderanno dal divano che di solito io demonizzo e per questo a me preme che capiscano di dover alzare il culo e pensare: ‘Se quella lì, che ha avuto molte più sfighe di me, ce l’ha fatta, ce la devo fare anch’io’”. La nona musa sarà “una bomba atomica” e, come al solito, sarà a sorpresa scelta tra le candidature spontanee lasciate sul sito.

Veronica Benini parla sempre in modo appassionato e si nota chiaramente che il suo scopo, quasi una ragione di vita, è quello di lasciare il segno, tenere alta l’attenzione per essere d’impatto anche attraverso lo schermo. Spiega che mettere insieme questo “caleidoscopio di muse” (che, ci tiene a precisare, “vengono pagate, questo palco non è in vendita”) è un’impresa ardua, perché bisogna coniugare percorsi mainstream ad altri di nicchia, ma che comunque possono seminare idee e ispirazioni: “L’importante è che ognuno sia toccato da almeno una storia, perché ne basta una storia per farti fare clic nella testa”. Da qui anche l’ultima ambizione, il sogno di un grande salto per il futuro, motivato a maggior ragione dalla complessa regia che caratterizzerà il 9Muse 202o, con telecamere a braccio, cambi di inquadratura, sigle originali, effetti speciali: “Non nascondo che il mio obiettivo è quello di portare questo evento in televisione, meglio ancora on demand su una piattaforma stile Netflix”.

