Solidarietà Digitale: il progetto Vicini e Connessi

18 November 2020 – 15:06

È online la nuova campagna Vicini e Connessi del progetto Solidarietà Digitale promossa dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale.

The post Solidarietà Digitale: il progetto Vicini e Connessi appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico