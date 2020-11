Proiettore portatile Nebula Capsule Max a 150€ in meno!

18 Novembre 2020 – 13:48

Con una sorprendente immagine da 200 lumen ANSI a 720p, Nebula Capsule Max segna l’inizio del vero intrattenimento portatile ad alta definizione.

The post Proiettore portatile Nebula Capsule Max a 150€ in meno! appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico