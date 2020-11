Google Maps ti dice quanto sono affollati i mezzi in tempo reale

18 Novembre 2020 – 14:28

L’ultimo aggiornamento dell’app di cartografia digitale della casa di Mountain View porta una funzionalità utile per programmare spostamenti più sicuri: la possibilità di prevedere l’affollamento sui mezzi pubblici utilizzando non più dati statistici basati sulle settimane precedenti, ma informazioni ottenute in tempo reale.Continua a leggere



L’ultimo aggiornamento dell’

Continua a leggere L’ultimo aggiornamento dell’ app di cartografia digitale della casa di Mountain View porta una funzionalità utile per programmare spostamenti più sicuri: la possibilità di prevedere l’affollamento sui mezzi pubblici utilizzando non più dati statistici basati sulle settimane precedenti, ma informazioni ottenute in tempo reale.

Fonte: Fanpage Tech