È in arrivo un film horror ispirato al Black Friday

18 November 2020 – 17:40

Avete sempre pensato che lo shopping sfrenato, le file chilometriche e gli assalti agli scaffali in concomitanza con il Black Friday siano manifestazioni degne del più tremendo degli incubi? Non siete i soli: è di queste ore la notizia di un film horror che s’intitolerà proprio Black Friday. La vicenda sarà ambientata nel giorno più impegnativo per lo shopping mondiale, ovvio, durante il quale un team di frustrati dipendenti di un negozio di giocattoli dovranno difendersi da un’orda di clienti inferociti. Ma lo dovranno fare letteralmente, in quanto un misterioso parassita alieno ha trasformato gli avventori in una massa informe assatanata dagli istinti omicidi.

Il film sarà diretto da Casey Tebo, collaboratore frequente di Seth Green di Buffy l’ammazzavampiri, Austin Powers e Robot Chicken. A guidare il cast ci sarà Bruce Campbell, attore istrionico che molti ricordano come il ladro Autolico della mitica serie Xena: la principessa guerriera e che più di recente è stato il protagonista della sottovalutata saga Ash vs Evil Dead. Fra gli altri interpreti: Devon Sawa di Final Destination, Michael Jai White di Spawn, Ivana Baquero, Ryan Lee e Stephen Peck.

Le riprese sono già iniziate, lo scorso 16 novembre, giusto in tempo per anticipare di un paio di settimane lo svolgimento del Black Friday vero e proprio, che quest’anno cadrà il 27/11, come di consueto cioè il primo venerdì dopo il giorno del Ringraziamento, a sancire ufficialmente l’inizio del periodo natalizio (e delle relative spese pazze).

