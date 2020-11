Dynabook presenta Satellite Pro C40-H e C50-H

18 November 2020 – 9:13

Dynabook ha presentato due nuovi laptop destinati ai professionisti: si tratta dei modelli Satellite Pro C40-H e C50-H con sistema Windows 10.

