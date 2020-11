Dove trovare mobili e oggetti di design scontati per il Black Friday

18 Novembre 2020 – 18:03

Il tempo passato in casa durante il primo lockdown di quest’anno e quello che ancora oggi ci si trova forzatamente a trascorrere tra le mura domestiche per via delle misure di contenimento hanno portato a un nuovo rapporto con la casa e con l’arredamento. Secondo i dati dell’ultimo osservatorio ecommerce B2c del Politecnico di Milano, la crescita degli acquisti online nel settore arredamento e home living è stata del 32%, in un mercato complessivo che vale 2,4 miliardi di euro.

Sull’onda di questa crescita, anche i siti che vendono arredamento di design guardano con interesse alla stagione dello shopping in vista del Natale ma soprattutto del Black Friday, che si terrà il 27 novembre, e propongono interessanti promozioni e affari su illuminazione, mobili e oggetti per arredare con stile.

Westwing

Il sito Westwing, precedentemente conosciuto come Dalani, in questo periodo propone ai suoi oltre 31 milioni di membri registrati sconti fino al 70% su mobili e articoli selezionati ogni giorno tra i numerosi brand e designer presenti nel suo marketplace.

Più in particolare in vista del Black Friday 2020, l’azienda offre un voucher da 25 euro con l’iscrizione al sito e la possibilità di ricevere in esclusiva le principali offerte sull’arredamento d’interni da acquistare scontato in vista del Black Weekend.

Archiproducts

Anche il portale Archiproducts partecipa quest’anno alle promozioni del Black Friday offrendo uno sconto del 25% per acquisti effettuati tra il 27 e il 30 novembre su un catalogo che comprende, tra gli altri, anche marchi come Artemide, mdd, i curiosi oggetti di design di qeeboo o ancora la selezione di arredi in stile pop proposti dai designer di Gufram.

Per i più tecnologici, nel catalogo Archiproducts ci sono anche i prodotti di Samsung audio-video o altri mobili tech in grado di integrarsi nella casa connessa. Inoltre, l’iscrizione alla newsletter dà anche diritto a 20% di sconto sul primo acquisto.

Made in Design

Per il suo Black Friday, invece, il sito Madeindesign propone diversi sconti che vanno dal 15% a oltre il 40% su una selezione di prodotti soprattutto nei settori illuminazione e arredamento.

Anche in questo caso, tra i marchi più prestigiosi il portale propone promozioni interessanti per esempio su Flos, con il 14% di sconto, Artemide, con un 20% di sconto valido solo fino al 21 novembre, Martinelli Luce, con promozioni fino al 45% su alcuni prodotti, e Atelier d’exercice, con sconti fino al 50% su mobili selezionati.

Inoltre, in questo periodo l’iscrizione alla newsletter dà diritto a un 10% di sconto immediato su acquisti di almeno 70 euro per prodotti non soggetti ad altre promozioni.

Lovethesign

Aderisce all’iniziativa anche la piattaforma specializzata in vendita di design italiano, recentemente acquisita al 51% dal gruppo Triboo.

