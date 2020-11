Didattica a distanza: le lezioni non consumano Giga

18 Novembre 2020 – 10:48

Connettersi alle piattaforme per seguire le lezioni online della didattica a distanza non consumerà il traffico dati del proprio piano tariffario.

