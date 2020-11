Telecom Italia vuole entrare in Satispay?

17 November 2020 – 18:13

TIM potrebbe rilevare il 10% di Satispay per un valore stimato di 15 milioni di euro ed entrare così nella compagine sociale dell’app nata a Cuneo.

